Inter-Napoli, i convocati di Spalletti: out Nainggolan

INTER NAPOLI CONVOCATI NAINGGOLAN / Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Inter-Napoli di domani.

Confermata l'esclusione die quella di. Ecco ci giocatori a disposizione per domani: 21 giocatori:

Ecco l'elenco completo:

1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni; 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic; 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.

