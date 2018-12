Calciomercato Inter, caso Nainggolan: nostalgia di Roma?

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN ROMA / Momento davvero difficile per Radja Nainggolan, finito nell'occhio del ciclone anche all'Inter, come gli era già accaduto con la Roma, per i suoi comportamenti extracalcistici. La sospensione inflittagli dai nerazzurri riapre i discorsi sul suo futuro, con possibili sviluppi inattesi.

Il belga ha sempre rimarcato come ci fosse un gran feeling con l'ambiente romanista e come lui non se ne sarebbe mai andato dalla Capitale, se non fosse stata proprio la Roma a decidere in tal senso. A Milano, il 'Ninja' è stato accolto benissimo, ma dopo una iniziale luna di miele il rendimento altalenante a causa degli infortuni non ha aiutato e il suo stile di vita all'esterno del campo di gioco potrebbe aver già compromesso il suo rapporto con alcuni gruppi di tifosi e dunque, forse, la sua avventura interista.