INTER NAPOLI SPALLETTI/ In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'SkySport' e 'InterTV', Luciano Spalletti ha parlato della sfida della sua squadra contro il Napoli di domani sera a San Siro: "I calciatori sono dispiaciuti per la sfida col Chievo e vogliono rifarsi il prima possibile. Abbiamo davanti un avversario che sa come si fa, e non dovremo essere quindi impetuosi ma bravi a sferrare il colpo giusto. Ancelotti ha messo la sua esperienza nel lavoro di Sarri". Per le ultime notizie sul boxing day---> clicca qui!

Sul dualismo fra l'ex Milan e l'allenatore del Chelsea: "Il calcio di Sarri era più schematico. Ancelotti gioca sul momento. Sono due filosofie differenti ma entrambe molto redditizie.

Ho un po' di paura nei confronti di Carlo, perchè lui le ha viste veramente tutte e sa come muoversi".

Sugli obiettivi comuni di Inter e Napoli: "Sarà uno spettacolo. La vedo dura che con due squadre di questo tipo, la partita possa finire 0 a 0. Spero di incontrare Ancelotti più volte possibile, perchè quando vai a stringergli la mano ha sempre un fare molto amichevole e da grande persona quale è".

Sugli assenti: "Asamoah rientra e dovrebbe esserci. Miranda invece non ha recuperato. Nainggolan? Ci dispiace non averlo a disposizione ma le regole sono importanti quanto il pallone. Ciò non significa che è fuori rosa, salterà questa partita ma fa parte del gruppo. Noi siamo l'Inter di Zhang, ed è la proprietà che ha deciso questo provvedimento e sta a me far rispettare le regole".

