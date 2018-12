ATALANTA JUVENTUS ALLEGRI CRISTIANO RONALDO / La Juventus vuole continuare la sua lunghissima striscia vincente anche in casa dell'Atalanta e nonostante il clima natalizio non è in vena di regali, come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri a 'Sky Sport': "Dovremo essere pronti a livello mentale, diversamente faremmo un regalo all'Atalanta. Giocheremo in un clima diverso dal solito, dovremo essere bravi a renderlo normale.

Il nostro regalo di Natale è far sì che gli obiettivi prefissati diventino trofei. Vogliamo cominciare dalla Supercoppa a gennaio e proseguire. I tre punti domani ci servono tanto.non ci sarà,può rientrare mentre uno dei due centrali riposerà.verrà in panchina con me e guarderemo la partita insieme. Sta rendendo benissimo e ha le sue migliori statistiche di sempre, ma ci serve al top da febbraio-marzo in poi".