SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS/ Natale è tempo di regali e anche per i tifosi delle squadre di Serie A, seppur in ritardo di qualche settimana, potrebbe arrivare qualche dono. Il calciomercato di gennaio è infatti alle porte e i seguaci della pagina twitter di Calciomercato.it hanno scelto il regalo perfetto: Cesc Fabregas.

Il centrocampista spagnolo è il giocatore più ambito, in particolare dai tifosi del Milan per rinforzare la rosa. Per le ultime notizie sul mercato invernale---> clicca qui!

L'ex Arsenal ha vinto con il 34% dei voti, 6 punti in più rispetto al secondo classificato, Adrien Rabiot, in uscita dal PSG. A sole due lunghezze di distanza c'è un gallese, Aaron Ramsey, anch'egli pronto a salutare la sua squadra, i Gunners. Fanalino di coda, Mario Balotelli. SuperMario ha ottenuto infatti appena il 12% delle preferenze.

