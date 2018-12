Atalanta-Juventus, altra tegola per Allegri: bianconeri in emergenza

ATALANTA JUVENTUS ALLEGRI MATUIDI / Sarà una Juventus incerottata quella che domani scenderà in campo in casa dell'Atalanta alle ore 15 per il Boxing Day di campionato. Massimiliano Allegri, dopo Cuadrado e Bernardeschi, dovrà rinunciare anche a Matuidi, messo fuori gioco dalla febbre.

Per il tecnico bianconero, scelte praticamente obbligate a centrocampo, dove giocheranno, e in attacco, dovecome previsto osserverà un turno di riposo partendo dalla panchina, lasciando spazio al centro della prima linea a, alle spalle del quale agiranno. Chance anche per, conche potrebbe riposare.