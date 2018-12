FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalle intuizioni dal Sudamerica ai talenti proposti dal campionato Primavera, anche questa settimana Football Under per Calciomercato.it presenta un'ampia prospettiva di talenti da seguire.

1. Il Boca Juniors deve ricostruire dopo la sconfitta in Coppa Libertadores contro il River Plate, in tanti guardano con attenzione a cosa succede dalle parti del Bombonera per pescare qualche gioiello. Uno dei più interessanti è Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 con nove presenze in Primera Division, impreziosite anche da un assist a Buffarini per il gol del 4-1 nella vittoria alla Bombonera contro il Tigre. E' stato accostato a Riquelme ma non è quel tipo di giocatore, è un profilo più moderno, ha passo, forza, gamba e sa gestire abbastanza bene i tempi di gioco, siamo lontani dalla classe e dalla visione di gioco di "El Mudo". Il Napoli ha imbastito la trattativa, il giocatore ha una clausola di 20 milioni di dollari (17,5 milioni di euro), De Laurentiis non vuole arrivare a questa cifra, c'è anche il Valencia interessato.

2. Nella scorsa stagione andò in panchina in Lazio-Cagliari; parliamo di Niccolò Cabras, portiere classe '2001 che domenica contro la Primavera del Napoli ha realizzato parate importanti, la più bella al 16' su una conclusione a botta sicura di Gaetano che dopo aveva respinto una deviazione di Palmieri su cross di Mezzoni. Agile, reattivo, esplosivo, un profilo da seguiire con estrema attenzione, finora ha totalizzato sei presenze tra campionato e coppa perchè deve contendere il posto a Daga. Il Cagliari, che l'ha prelevato nel 2015 dai giovanissimi della Baunese, nel campionato provinciale Ogliastra.

3. La Primavera del Cagliari, guidata da Canzi, ha vari ragazzi interessanti; forse il più talentuoso, sabato in panchina con la prima squadra a Roma contro la Lazio, è arrivato quest'estate dal fallimento del Bari. Buona fisicità, capacità di coordinazione, bravo a giocare sia spalle alla porta che nel fraseggio, parliamo di Nunzio Lella, centrocampista dalla propensione offensiva che domenica ha segnato la rete del 2-2.

Lella è stato abile a sfuggire alla copertura di Zedadka e a sfoderare un diagonale che si è insaccato nell'angolo basso alla destra di Idasiak.

4. Gli mancano un po' di centimetri e dovrebbe crescere ancora sotto il profilo fisico perchè per un difensore centrale questi aspetti sono molto importanti ma ha tempismo, capacità di concentrazione, intelligenza tattica e buoni mezzi atletici: nella Primavera del Cagliari è da seguire anche Salvatore Boccia, difensore classe 2001 che ha impressionato soprattutto per le letture difensive.

5. Ha prestato il fianco a Lella in occasione della rete del 2-2 e anche la punizione della prima rete del Cagliari nasce da un suo disimpegno errato ma Zedadka, esterno sinistro che il Napoli ha prelevato quest'estate dopo che si era svincolato con il Nizza, è in grande crescita. Ha mezzi atletici e tecnici di spessore elevato, può giocare anche da mezzala, piace anche ad Ancelotti e al suo staff che lo portano spesso ad allenarsi in prima squadra.

6. Leonardo Candellone è alla terza esperienza in serie C, dopo quelle di Gubbio e Sudtirol sta trascinando il Pordenone in testa alla classifica, sono sette i gol realizzati per l'attaccante mancino classe '97 in prestito dal Torino. La prima avventura tra i professionisti in B alla Ternana non fu brillante, poi, però, Candellone sta facendo emergere il suo talento e il Torino lo osserva.

7. Il Verona ha un centrocampista che in prospettiva ha margini importanti: è il classe 99 Andrea Danzi che sta trovando continuità in prima squadra. Fabio Grosso l'ha schierato nella vittoria di Benevento che ha rappresentato una svolta e poi l'ha confermato anche contro il Pescara e il Livorno. Danzi è andato anche a segno contro il Pescara e si sta rivelando un giocatore molto prezioso.

8. Ha segnato 19 reti in 13 partite, è il leader assoluto della classifica marcatori del campionato Primavera 1. Parliamo di Vincenzo Millico del Torino, attaccante da seguire per la capacità d'attaccare gli spazi e il patrimonio tecnico a sua disposizione. Sabato ha sbloccato il risultato nel clamoroso poker che la Primavera granata ha rifilato all'Inter campione d'Italia nella categoria.

9. Trequartista che unisce dinamismo, visione di gioco, qualità tecniche e intelligenza tattica nel muoversi soprattutto tra le linee anche se sta crescendo anche giocando più avanti, da seconda punta. Parliamo di Mattia De Rigo che potrebbe rappresentare in futuro un'altra storia alla Zaniolo, cioè un talento venuto fuori dalla Virtus Entella che nell'estate del 2017 l'ha pescato dal Vicenza, il settore giovanile in cui si è formato mettendosi in mostra anche nell'avventura ai play-off dell'Under 16 biancorossa. De Rigo è un classe 2001, ha diciassette anni e già si è tolto la soddisfazione di debuttare in prima squadra contro l'Under 23 della Juventus, club che lo voleva ai tempi del Vicenza ma la Virtus Entella ebbe più convinzione.

10. L'Atalanta domina il campionato Primavera 1 e lo fa in virtù della rosa di grande livello a disposizione di Brambilla. Basta pensare che Alessandro Cortinovis, trequartista classe 2001 molto interessante, fa fatica a trovare spazio nel centrocampo composto da Colpani, Kulusevski, Del Prato e tanti altri. Cortinovis finora ha portato a casa una sola presenza ma non ha perso di vista le sue qualità come dimostra la doppietta realizzata mercoledì scorso con l'Under 18 in amichevole contro la Grecia.

