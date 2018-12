JUVENTUS RAMSEY BAYERN / Non solo il PSG. Anche il Bayern Monaco potrebbe rappresentare una minaccia per la Juventus nella corsa ad Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese fa gola ai bavaresi, che stando al 'Daily Mail' avrebbero intenzione di lanciare la sfida ai bianconeri per il cartellino del giocatore, che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno con l'. La Juve resterebbe in pole per Ramsey, anche se i bianconeri non dovranno sottovalutare l'offensiva dei campioni di Germania.