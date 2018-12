CALCIOMERCATO ADRIANO / Adriano "L'Imperatore" ha concesso un'intervista a 'Dazn', nel corso della quale ha parlato anche del suo futuro nel calcio: "Adesso sto bene, sono in Brasile, a Rio, con la mia famiglia e i miei amici. Vivo una vita normalissima.

Non mi sono ritirato dal calcio, ho solo scelto di prendermi una pausa in questo momento. Se ci sarà l’ opportunità di tornare a giocare, ci sarò, ma solo in Brasile perchè non voglio più stare lontano dalla mia famiglia, adesso ho tre figli. In Brasile, ma tornerei a giocare".

