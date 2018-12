SERIE A INTER-NAPOLI / Anche in Serie A, quest'anno, si gioca durante le festività di Natale. Il campionato ripartirà domani, mercoledì 26 dicembre 2018, con il "lunch match" della 18a giornata Frosinone-Milan. A chiudere il programma del diciottesimo turno sarà, nella serata di Santo Stefano, la sfida di "cartello" Inter-Napoli. Ad affrontarsi saranno la terza e la seconda forza del campionato: gli uomini di Luciano Spalletti sono attualmente sul gradino più basso del podio a quota 33 punti, mentre i partenopei allenati da Carlo Ancelotti hanno fino ad ora conquistato 41 punti nelle prime 17 partite giocate. Davanti ad entrambe le squadre c'è la Juventus capolista: i bianconeri, impegnati a Bergamo contro l'Atalanta, guardano tutti dall'alto in basso forti dei loro 49 punti.

Quello di domani sarà il 145º confronto in Serie A tra Inter e Napoli: il bilancio attuale vede avanti i nerazzurri nel computo dei successi per 63 a 45 (36 i pareggi). Gli ultimi due incroci in Serie A tra Inter e Napoli sono terminati in parità, entrambi 0-0. L'Inter è reduce da sei vittorie interne consecutive in campionato ed è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime cinque partite disputate a San Siro in Serie A. Il Napoli, quest'anno, non ha mai pareggiato in trasferta (6 vittorie e 2 sconfitte). Nel confronto tra i due allenatori, Luciano Spalletti è avanti nel bilancio delle vittorie: 8 successi per il tecnico di Certaldo contro i 6 successi di Carlo Ancelotti.

Calciomercato.it vi propone uno speciale su Inter-Napoli, big match della diciottesima giornata del campionato di Serie A: probabili formazioni, intrecci calciomercato e guida tv.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Napoli

In vista della partita contro il Napoli, Luciano Spalletti farà a meno di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato sospeso dalla società per motivi disciplinari, come spiegato in uno scarno comunicato diffuso dallo stesso club nerazzurro nella giornata di domenica: "FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari".

Per il “Ninja” ex Roma, a pochi giorni dalla riapertura del calciomercato a gennaio, è già tornata di moda l’ipotesi Cina. A "beneficiare" dell'assenza di Nainggolan in Inter-Napoli sarà con ogni probabilità il portoghese

In casa Napoli, i dubbi maggiori riguardano l'attacco: Carlo Ancelotti deve sciogliere le riserve sul ballottaggio Mertens-Milik, che al momento vede partire favorito l'attaccante belga.

FORMAZIONI INTER-NAPOLI (mercoledì ore 20.30):

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Borja Valero, Gagliardini, Candreva, Keita, Lautaro Martinez. All. Spalletti

Ballottaggi: Vrsaljko 50%-D'Ambrosio 50%, Vecino 55%-Borja Valero 45%, Politano 60%-Candreva 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranda, Nainggolan

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Mertens, Insigne. A disp.: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Verdi, Milik. All. Ancelotti

Ballottaggi: Hysaj 35%-Maksimovic 35%-Malcuit 30%, Ruiz 60%-Zielinski 40%, Mertens 55%-Milik45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches

Inter-Napoli, gli incroci di calciomercato da Barella a Chiesa

Inter e Napoli, prossime avversarie in campionato, sono pronte a sfidarsi anche sul terreno del calciomercato. Sono diversi, infatti, gli obiettivi di mercato condivisi dalle due società: si parte da Federico Chiesa della Fiorentina, pupillo di De Laurentiis e monitorato da tempo anche dall'Inter (Beppe Marotta lo aveva trattato anche per conto della Juventus), per arrivare a Nicolò Barella del Cagliari (l'Inter, in tal senso, può sfruttare gli ottimi rapporti con la società sarda per battere la concorrenza partenopea).

Inter-Napoli, guida tv: ecco dove vedere il big match di Serie A

Inter-Napoli, in programma mercoledì 26 dicembre alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming per gli utenti Sky attraverso il servizio Sky Go.

