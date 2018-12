ATALANTA JUVENTUS GASPERINI RONALDO / Cristiano Ronaldo verso l'esclusione dal 1' nella trasferta del Boxing Day contro l'Atalanta. Il turnover di Allegri potrebbe colpire per la prima volta in stagione 'CR7', che finora in Serie A ha giocato tutte e 17 le gare disputate dalla Juventus.

Gian Piero, avversario domani dei bianconeri con la sua Atalanta, si sofferma sulla presenza o meno del portoghese: "Mi auguro di vederlo in campo, anche per il pubblico che aspetta da tanto tempo questa partita. E' un'attrattiva unica per il pubblico, è un pericolo aggiunto ma se non gioca lui la Juve ha giocatori fantastici lo stesso", le parole del tecnico orobico in conferenza stampa.

Gasperini poi aggiunge: "I numeri dicono che di anno in anno le differenze tra la Juventus e le altre aumentano, ma da parte di tutti c'è la speranza di fermarli. E' una partita molto attesa, loro stanno battendo tutti i record: proveremo a rallentarli".

