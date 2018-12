MILAN FABREGAS DUNCAN / Frosinone e Spal decisive per il futuro al Milan di Gennaro Gattuso, ad iniziare dalla trasferta di domani ad ora di pranzo al 'Benito Stirpe'. Intanto il Dt Leonardo programma la campagna di rafforzamento per l'imminente apertura della finestra invernale, dove il 'Diavolo' interverrà soprattutto a centrocampo.

L'obiettivo numero uno rimane Cesc, che ha espresso il desiderio di lasciare ildi Sarri per trovare maggior spazio .

I 'Blues' di Abramovich non sono però disposti a fare sconti e non retrocedono dalla richiesta di 8-9 milioni di euro per lasciare parte in anticipo lo spagnolo rispetto alla naturale scadenza del contratto, fissato a fine giugno. Il Milan non vuole spingersi oltre i 3 milioni di euro e prossimamente potrebbe esserci un blitz Oltremanica di Leonardo per tentare di ricucire le distanze. L'alternativa a Fabregas potrebbe essere Duncan del Sassuolo, profilo caldo da qualche settimana a questa parte sul taccuino della dirigenza milanista. Si sarebbero raffreddate invece le piste Sensi e Baselli, da scartare invece una possibile offensiva per Veretout e Praet viste le valutazioni rispettivamente di Fiorentina e Sampdoria.

