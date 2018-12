CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX BARCELLONA / Il regalo di Natale per la Juventus arriva da Barcellona: le buone notizie per il club bianconero riguardano l'affare de Ligt.

Stando a quanto scrive il 'Mundo Deportivo' in Spagna, si è registrata una frenata nella trattativa per il trasferimento di Matthijs de Ligt dall'Ajax al Barcellona, dal momento che il club blaugrana non intende partecipare ad aste con Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sull'ingaggio del difensore. La società catalana non intende offrire a De Ligt più di quanto è disposta a garantire a De Jong, ed è pronta a concedere la strada libera ai rivali.

