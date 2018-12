Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV ATLETICO MADRID / Aleksandarpotrebbe lasciare la: secondo quanto scrive in Spagna 'El Gol Digital', l'Atletico Madrid, che vivrà una rivoluzione in difesa in estate con le probabili partenze di Filipe Luis, Juanfran e Lucas Hernandez, ha messo gli occhi sull'esperto terzino sinistro della Roma. Il serbo classe 1985 piace a Diego Pablo Simeone per il suo temperamento e per la sua competitività. Stando a ciò che si scrive in Spagna, Monchi starebbe cercando un terzino sinistro proprio in previsione del trasferimento di Kolarov all'Atletico Madrid.