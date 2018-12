JUVENTUS ATALANTA RONALDO / Quella contro l'Atalanta si appresta ad essere la prima partita in campionato senza Cristiano Ronaldo (almeno inizialmente) della Juventus. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a far tirare il fiato nella trasferta di Bergamo all'ex Real Madrid, che finora ha giocato tutte e 17 le partite di Serie A dei bianconeri, uscendo soltanto nei minuti finali del match in casa della Fiorentina.

A sostituire 'CR7' in attacco insieme a Mandzukic e Dybala dovrebbe essere Douglas Costa, con Allegri che potrebbe posizionare il brasiliano e la 'Joya' dietro il croato in un 4-3-2-1 ad albero di Natale. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Emre Can, con uno tra Pjanic e Matuidi a fargli posto. Possibile novità rispetto all'ultimo match contro la Roma anche in difesa, dove scalpita Benatia: capitan Chiellini è l'indiziato principale per lasciargli spazio.

Juventus, probabile 11 anti-Atalanta: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic

