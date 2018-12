CALCIOMERCATO GENOA FROSINONE ZUKANOVIC / Possibile addio o arrivederci al Genoa per Ervin Zukanovic. Secondo il 'Corriere dello Sport' il difensore bosniaco potrebbe andar via nella finestra invernale che aprirà i battenti il prossimo 3 gennaio.

La destinazione più probabile è il, alla ricerca di rinforzi un po' in tutti i reparti per puntare con maggior speranze all'obiettivo salvezza. Per chiudere sempre con un difensore, proprio Genoa e Frosinone sono sulle tracce del francese Roberge in forza all'Apollon Limassol . Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI