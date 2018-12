CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA / Federico Chiesa almeno un'altra stagione alla Fiorentina.

Ciò potrebbe essere possibile, stando a 'La Repubblica Firenze', a patto che ladi Pioli ottenga la qualificazione in Europa. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI . E non va escluso anche che il talento classe '97, nel mirino soprattutto di Juventus e Inter, possa prolungare (con adeguamento, ndr) il suo contratto col club viola, attualmente in scadenza nel giugno 2022.