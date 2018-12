FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 18A GIORNATA SERIE A / Il boxing day è sbarcato anche in Serie A. Per la prima volta dal 1971, il campionato italiano gioca il giorno dopo Natale e si preannuncia un turno spettacolare. Si parte subito col Milan, chiamato al riscatto dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Alle 15, la Juventus va a Bergamo contro un'Atalanta dal dente avvelenato. La giornata si chiuderà con il duello fra le seconde della classe: Inter vs Napoli, ore 20:30, Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà Mauro Icardi contro Arkadiusz Milik, e Lorenzo Insigne faccia a faccia con Ivan Perisic: che duelli! Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 18a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 18a giornata

Frosinone-Milan mercoledì ore 12.30

⚡Hot: La qualità di Ciano contro la quantità di Kessie: ecco i bonus

⛔Not: Calhanoglu, la pazienza è finita! Lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Romagnoli, il capitano vuole tirar fuori la barca dalla tempesta!

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Mauri, Bakayoko; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Atalanta-Juventus mercoledì ore 15.00

⚡Hot: Mandzukic non si ferma più! Ok Alex Sandro e Zapata

⛔Not: Masiello non è quello dello scorso anno

⚽Sorpresa: Finalmente Douglas Costa per la rinascita!

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Costa.

Bologna-Lazio mercoledì ore 15.00

⚡Hot: Parolo-Mattiello: il gol può arrivare da dietro.

Immobile non si discute⛔Not: Danilo, occhio ai cartellini⚽Sorpresa: ancora Milinkovic-Savic per bissare la gioia dell'Olimpico(3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Nagy, Orsolini, Mbaye; Santander, Palacio.(3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile

Cagliari-Genoa mercoledì ore 15.00

⚡Hot: Joao Pedro-Piatek: uomini fanta! Sì a Srna!

⛔Not: Sandro: tanta sostanza, pochi bonus

⚽Sorpresa: Pavoletti, anche dalla panchina, torna per festeggiare il Natale!

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita; Joao Pedro, Farias.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouame, Piatek.

Fiorentina-Parma mercoledì ore 15.00

⚡Hot: Chiesa-Gervinho: bonus ad alta velocità! Sì a Milenkovic e Bastoni

⛔Not: Rigoni può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Gerson a caccia del gol perduto: è pronto a far male

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Sampdoria-Chievo mercoledì ore 15.00

⚡Hot: Quagliarella e Pellissier: immensi. Praet è in grande forma

⛔Not: Jaroszynski non ci convince

⚽Sorpresa: Puntate su Audero in casa contro un attacco non irresistibile

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Linetty, Ramirez, Caprari, Quagliarella

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino, Bani, Rossettini, Barba, Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski, Giaccherini, Stepinski, Pellissier.

Roma-Sassuolo mercoledì ore 18.00

⚡Hot: Dzeko potrebbe rientrare dal primo minuto. Cristante sta facendo bene, così come Lirola

⛔Not: N'Zonzi non è un giocatore da bonus

⚽Sorpresa: Scatta l'ora del bonus per Zaniolo?

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Under, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

SASSULO (3-5-2): Consigli, Marlon, Magnani, Ferrari, Lirola, Bourabia, Sensi, Locatelli, Di Francesco, Babacar, Berardi.

SPAL-Udinese mercoledì ore 18.00

⚡Hot: Vicari e Nuytinck, giganti difensivi. Schiattarella è molto continuo.

⛔Not: Felipe è sempre soggetto a cartellini

⚽Sorpresa: Gol in trasferta per Pussetto?

SPAL (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Schiattarella, Fares, Antenucci, Petagna

UDINESE (3-5-2): Musso, Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro, Pussetto, Lasagna

Torino-Empoli mercoledì ore 18.00

⚡Hot: Iago Falqué al rientro vuole il gol, annullatogli nella sfida col Sassuolo. La Gumina sta crescendo

⛔Not: Silvestre non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Caputo fra le sorprese: riuscirà a battere i giganti del Toro?

TORINO (3-4-1-2): Ichazo, Izzo, N’Koulou, Djidji, Aina, Meite’, Rincon, Ansaldi, Baselli, Iago, Belotti

EMPOLI (3-5-2): Provedel, Veseli, Maietta, Silvestre, Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual, La Gumina, Caputo

Inter-Napoli mercoledì ore 20.30

⚡Hot: Perisic è in ripresa e va schierato. Insigne e Icardi sono le stelle.

⛔Not: Vrsaljko non sembra in forma smagliante nell'ultimo periodo

⚽Sorpresa: Vecino è il centrocampista dai gol pesanti

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Joao Mario, Perisic, Icardi

NAPOLI (4-4-2): Meret, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz, Milik, Insigne.

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani

