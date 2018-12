CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Nella prossima estate l'Inter proverà anche a 'italianizzare' la rosa. A tal proposito, tra gli obiettivi di Marotta e Ausilio figura senz'altro Nicolò Barella. La giovane mezz'ala del Cagliari piace però a tutte le altri big della Serie A - nello specifico al Napoli - e a diversi top club inglesi con il Liverpool in prima fila.

Per battere questa forte concorrenza, i nerazzurri si giocheranno due 'carte': gli ottimi rapporti con l'agente del classe '97, ovvero Alessandroche è poi quello storico di Radja- sospeso momentaneamente dopo l'ennesimo ritardo agli allenamenti - e i giocatori che fanno gola al presidente dei sardi, che valuta il ragazzo più di 40 milioni di euro, e che quindi potrebbero essere inseriti nell'operazione come contropartite tecniche. Nomi? Dimarco,, Vanheusden,, Colidio e pure. Ma occhio alla supercontropartita:. L'argentino non ha convinto in questi mesi e magari l'Inter potrebbe prendere in considerazione un suo 'sacrificio' per arrivare a quello, appunto Barella, che viene considerato un po' da tutti un prossimo big. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI