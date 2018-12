JUVENTUS CANCELO / Oltre a Cuadrado, Bernardeschi e Barzagli, la Juventus dovrà rinunciare anche a Joao Cancelo in queste ultime due partite del 2018 con Atalanta e Sampdoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il portoghese prosegue nella fase riabilitativa post-operatoria dopo l'intervento al menisco mediale dello scorso 14 dicembre e potrebbe anche accelerare il recupero per l'inizio del nuovo anno. Il terzino portoghese spera di anticipare i tempi e punta ad esserci già il 16 gennaio nella finale di Supercoppa contro ila Jeddah. Lo staff medico bianconero e Massimilianocercheranno comunque di non forzare oltremisura i tempi per evitare nuovi guai fisici al giocatore classe '94.