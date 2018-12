CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS HIGUAIN MORATA / L'anno sta per chiudersi e l'apertura del calciomercato è ormai alle porte. Il Milan sarà certamente tra le squadre più attive a gennaio e dopo l'acquisto di Paqueta i rossoneri si muoveranno per rinforzare centrocampo e attacco. In difesa, finita l'emergenza con i recuperi di Musacchio e Romagnoli, non si interverrà, sperando che Caldara recuperi nel miglior modo possibile. I fari saranno puntati sull'affare dell'inverno: Higuain dopo solo sei mesi può lasciare per riabbracciare Sarri, con Morata pronto a tornare finalmente in Italia per vestire il rossonero. Tanti i nomi in ballo per rinforzare una mediana priva di due giocatori cardini come Bonaventura e Biglia. Sfumato definitivamente Ibrahimovic la sensazione è che i rossoneri puntino su un attaccante esterno, capace di fare pure la seconda punta ma guardiamo adesso nel dettaglio i possibili affare del Milan in un gennaio che si preannuncia davvero caldo.

Calciomercato Squadra, da Fabregas a Milinkovic-Savic: le trattative a centrocampo

Urgono rinforzi a centrocampo, il solo Paqueta non può bastare per centrare l'obiettivo Champions League. In casa Milan sono coscienti del fatto che serva qualità ed esperienza. Il nome che scalda i tifosi rossoneri è quello di Fabregas ma la trattativa al momento non decolla ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Un altro calciatore che il popolo milanista abbraccerebbe con gran piacere è Milinkovic-Savic, che continua ad essere tra i giocatori più apprezzati da Leonardo. Il Milan in estate ha provato a soffiarlo alla Lazio ma trattare con Lotito non è mai facile e in inverno l'affare potrebbe essere addirittura più complicato anche se le prestazioni del centrocampista, non di certo brillanti, potrebbero indurre i biancocelesti a vendere in caso di offerta davvero irrinunciabile.

Il Milan, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza di Inter e Juventus.

Rinforzare a gennaio il centrocampo sarà comunque un obbligo e oltre ai grandi nomi si guarda a profili decisamente più economici: tornano così di moda Baselli e Duncan, che come ogni sessione di calciomercato Milan vengono accostati al club rossonero. L'arrivo di un centrocampista è quasi certo ma potrebbero essere addirittura due, soprattutto se il club riuscirà a piazzare Montolivo e Bertolacci. I due non rientrano nei piani societari e c'è la volontà di liberarsene già a gennaio: Genoa e Bologna potrebbero venire in soccorso dei rossoneri. Sembra essere cambiata, invece, la posizione di Mauri, che ha fatto bene ogni volta che è stato chiamato in causa e che potrebbe restare in rosa nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, Higuain-Morata e gli esterni: le trattative in attacco

Con Gonzalo Higuain, dopo i tanti nomi dell’estate 2017 sfumati e ammessi dall’ex ds Mirabelli e dopo i flop Kalinic e André Silva, il Milan di Leonardo e Maldini pensava di aver sfatato il tabù attaccante che dura ormai dal post Inzaghi-Ibrahimovic. L’arrivo del 'Pipita' in grande stile con la maxi operazione con la Juventus ha scaldato l’anima e il cuore del tifo milanista fino alla serata proprio della sfida contro i bianconeri: rigore dal dischetto, espulsione e una crisi psicologica culminata in 50 giorni senza gol, l’eliminazione dall’Europa League, l’abbandono del 4º posto e la chiamata di Maurizio Sarri. Lì nasce un’ipotesi scambio con Morata molto complicata da attuare a gennaio ma quantomeno indirizzabile a giugno. Quello di Alvaro sarebbe un profilo più in linea con la nuova dialettica lavorativa di Ivan Gazidis, dal 1º dicembre Ad del club di via Aldo Rossi.

Porte girevoli anche sugli esterni con il rendimento di Calhanoglu, che continua a piacere in Bundesliga, in discesa continua, l’apporto di Castillejo non all’altezza delle aspettative e una mediocrità di Borini che sembra non far più comodo alle necessità di Gattuso. L’obiettivo è monetizzare e per questo gennaio potrebbe essere già la volta per vedere uscire il turco evitando una svalutazione ancor più netta. Proprio dai ricavi passerà la scelta di un nuovo attaccante polivalente.

