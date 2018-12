CALCIOMERCATO INTER MILAN ROMA MANGALA / Occhio al possibile derby a tre, tutto italiano, per uno 'scarto' della Premier League. Parliamo di Eliaquim Mangala, spesso e volentieri - anche di recente - accostato a club italiani.

potrebbero fare più di un pensiero per il centrale classe '91 ai margini (zero presenze finora) deldi Pep Guardiola e, soprattutto, in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno.

Mangala è un difensore esperto ma molto lento e con evidenti limiti tecnici, tuttavia a costo zero rappresenta un'interessante 'occasione' di calciomercato. E' propabile che intermediari siano già al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. L'approdo in una big di Serie A non è utopistico, più plausibile invece per gennaio un suo trasferimento in qualche altro club inglese, come accadde un anno fa quando lasciò i 'Citizens' per passare all'Everton.

