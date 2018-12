Estrazione Lotto, Superenalotto, 10eLotto del 24 dicembre 2018

Risultati Estrazione Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi 24 dicembre 2018:

i numeri vincenti del concorso a premi il cui Jackpot vale stasera la cifra record di 81,4 milioni di euro.

Il montepremi del Superenalotto non accenna a fermarsi, terza estrazione settimanale per tentare la Dea Bendata alla Sisal. Giovedì, ancora una volta, nessuno ha indovinato la combinazione fortunata. Quest'oggi, in caso si indovinasse la sestina vincente, si potrebbero portare a casa ben 81,4 milioni di euro.

I premi verranno vinti anche grazie al 5+1, 5, 4, 3 e 2. Correte a giocare i vostri numeri!

Senza dimenticare i premi che saranno messi in palio dalle estrazioni del Lotto e del 10eLotto, ugualmente appetibili anche se meno appariscenti.

Estrazioni Lotto 24 dicembre Diretta

Tentare la fortuna non nuoce...

BARI: 15 10 75 86 49

CAGLIARI: 17 29 72 19 58

FIRENZE: 18 88 20 1 6

GENOVA: 10 5 42 65 20

MILANO: 19 78 7 87 80

NAPOLI: 1 81 77 59 16

PALERMO: 80 1 53 32 77

ROMA: 29 54 20 73 67

TORINO: 6 44 5 88 89

VENEZIA: 72 87 52 6 12

NAZIONALE: 57 43 73 36 90

Estrazioni Superenalotto 24 dicembre Diretta

NUMERI VINCENTI: 12 19 36 42 77 87

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 86

10 e Lotto: estrazione serale 24 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1 5 6 10 15 19 44 72 78 80 87

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 15

