BARCELLONA MBAPPE' COUTINHO / Kylian Mbappé è un po' il sogno di tutte le big d'Europa. Tra cui spicca anche il Barcellona.

I campioni di Spagna sono a caccia di un sostituto di Suarez per il futuro e avrebbero individuato nella stella dell'attaccante ideale per accontentare anche Leo. Stando a 'Don Balon' i blaugrana starebbero preparando un'offerta da capogiro per convincere il Paris Saint-Germain a privarsi del giovane bomber: 150 milioni di euro, più il cartellino di Coutinho valutato 100 mln. Un'operazione che accontenterebbe Neymar, amico e legatissimo all'ex fantasista di Inter e Liverpool.