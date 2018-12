Liverpool, infortunio Salah: la rivelazione di Klopp

LIVERPOOL KLOPP INFORTUNIO SALAH / Momo Salah è tornato a viaggiare sulle medie della passata stagione dopo un avvio piuttosto complicato a livello personale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come rivelato da Jurgenin conferenza stampa, l'infortunio alla spalla della finale di Kiev dopo lo scontro conha infatti condizionato l'attaccante egiziano nei primi mesi della stagione: "Per giocare al massimo hai bisogno di stare bene, e a inizio stagione il suo corpo non era perfetto. Aveva ancora problemi alla spalla". L'infortunio è ormai alle spalle: ilpuò finalmente godersi un Salah di nuovo al cento per cento.