CALCIOMERCATO CINA NAINGGOLAN PASTORE / Sessione invernale di calciomercato ormai alle porte. In contemporanea con l'Europa, anche il mercato cinese aprirà i battenti a gennaio, più precisamente dal primo del mese al 28 febbraio. A partire da Nainggolan, sono diversi i giocatori di Serie A cercati in Cina.

Dopo la sospensione per motivi disciplinari, il centrocampista dell'Inter è stato nuovamente accostato al continente asiatico, già sfiorato nello scorso gennaio quando è stato ad un passo dal trasferimento al Guangzhou Evergrande. Sirene cinesi che potrebbero tornare di moda anche per Marek Hamsik, già cercato in Cina nella scorsa estate. Difficilmente il Napoli si priverà però del suo capitano nella sessione invernale. Tentazione cinese anche per Diego Perotti e Javier Pastore, grandi delusioni di questa prima parte di stagione in casa Roma. I due argentini potrebbero lasciare la capitale a partire dai prossimi mesi. Infine, Fabio Borini è finito nel mirino dello Shenzhen per gennaio. Si preannunciano mesi piuttosto caldi sull'asse Italia-Cina.

