Calciomercato Lazio, da Sirigu a Caceres: gli affari del 2019

CALCIOMERCATO LAZIO 2019 - Più in uscita che in entrata. La Lazio si prepara al mercato di gennaio. Una rosa da sfoltire e qualche piccolo ritocco. Potrebbe essere questa la strategia del presidente Lotito che all’inizio di dicembre prometteva: "Verranno fatte delle valutazioni tecniche e, se ci sarà bisogno, interverremo". Del resto Simone Inzaghi dall’inizio dell’anno non fa che paragoni con Milan, Inter e Roma: 'corazzate' che concorrono per un posto un Champions League. Il mister è convinto della bontà della rosa che gli è stata messa a disposizione, ma è consapevole del valore dei suoi avversari. Per questo ha già avanzato delle richieste dal direttore sportivo, Igli Tare. Clicca qui per leggere le ultimissime news sul mercato della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, SOGNO SIRIGU: IL NOME PER LA PORTA

Simone Inzaghi lo aveva chiesto già in estate al posto di Proto. Salvatore Sirigu è il portiere che il tecnico della Lazio aveva pensato di affiancare a Strakosha. Un’operazione che avrebbe consentito all’albanese classe ’95 di crescere con i consigli di un collega espero e maturo (31 anni). Un sogno rimasto tale visto che la società ha optato per il greco Silvio Proto, ex Olympiakos. Non è escluso che la Lazio possa tentare un nuovo assalto per Sirigu, ma le possibilità che l’ex Psg possa cambiare a gennaio sono ridotte al lumicino.

CALCIOMERCATO LAZIO, DA CACERES A BASTOS: LE TRATTATIVE IN USCITA IN DIFESA

Sono finiti sulla lista dei partenti in questa sessione di calciomercato Quissanga Bastos e Martin Caceres. L’angolano e l’uruguaiano finora non hanno convinto e potrebbero lasciare Formello già a gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO, DA LAZZARI A DARMIAN: LE TRATTATIVE A CENTROCAMPO

Per il primo ci sono offerte dal Portogallo e dalla Russia. Per il secondo, secondo alcuni, ci sarebbe anche un’ipotesi. In caso di cessione, la Lazio potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un centrale di livello. In alternativa, c’è sempre la carta Nicolò, difensore della Lazio Primavera classe 2001 da molti considerato come un profilo promettente e talentoso.

Potrebbe essere l’uomo giusto per sistemare la fascia destra, Manuel Lazzari. Già in estate la Lazio aveva provato a prendere l’esterno della Spal, ma la richiesta di 20 milioni di euro era stata valutata eccessiva dai biancocelesti. Lazzari è il nome in cima alla lista di Simone Inzaghi, che per migliorare la rosa ha chiesto un giocatore pronto e affidabile. Insomma, un titolare che conosca il campionato italiano, come Matteo Darmian del Manchester United. Lo scoglio più grande potrebbe essere l’ingaggio. La società cercherà accontentare le richieste del mister, ma potrebbe optare anche per un profilo al sorpresa, come fatto in passato per altri ruoli. Intanto, il ds Tare lavora in uscita. Alessandro Murgia, chiuso dalla concorrenza a centrocampo e desideroso di mantenere il posto nell’Under 21, potrebbe andare in prestito fino a fine stagione.

CALCIOMERCATO LAZIO: DA ROSSI AL VICE IMMOBILE: LE TRATTATIVE IN ATTACCO

Potrebbe tornare in prestito alla Salernitana in Serie B dopo l’esperienza dello scorso anno, Alessandro Rossi. L’ex bomber della Primavera classe ’97 non è riuscito a scavalcare le gerarchie di Immobile, Correa e Caicedo. Simone Inzaghi lo stima, ma finora non è riuscito a dargli molto spazio. Con la sua uscita di scena, la Lazio potrebbe ampliare il parco attaccanti con un altro giocatore. Inzaghi sogna un vice Immobile di livello, ma difficilmente verrà accontentato.

