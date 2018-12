Calciomercato, tentativo per Rafinha... infortunato!

CALCIOMERCATO RAFINHA / Anche da infortunato, il nome di Rafinha continua ad accendere il calciomercato.

Dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter la scorsa estate, il centrocampista brasiliano è rientrato aldove non ha ricoperto un ruolo da protagonista fino al brutto infortunio ai legamenti del ginocchio che lo terrà fuori fino al termine della stagione.

Nonostante questo però, scrivono in Inghilterra, non mancano le società interessate e che stanno monitorando la situazione del calciatore in scadenza nel 2020 con i blaugrana. In particolare, riferisce il 'Daily Express', il Tottenham su input del manager Mauricio Pochettino sarebbe concretamente sulle tracce di Rafinha. Praticamente impossibile a gennaio, decisamente più praticabile in estate anche secondo 'Football Whisperers' che in base ad alcuni calcoli studia la fattibilità delle operazioni e piazza gli 'Spurs' in pole position in caso di addio del calciatore ai catalani.

