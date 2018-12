INTER NAINGGOLAN ALLENAMENTO / È un 'nuovo' Nainggolan quello che si è presentato in mattinata alla Pinetina.

Dopo la sospensione da parte dell', il centrocampista belga è infatti arrivato con 15 minuti d'anticipo al centro di allenamento nerazzurro. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di mercato e non solo.

L'ex Roma ha svolto regolarmente l'intero allenamento con la squadra, mandando un chiaro messaggio alla società dopo la decisione di escluderlo per il big match contro il Napoli. Il suo futuro in nerazzurro resta però in bilico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui