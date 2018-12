CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI TEVEZ - Cristiano Ronaldo, ma non solo. Nel corso della lunga intervista concessa a 'Sky', il direttore dell'area tecnica bianconera, Fabio Paratici, ha ricordato anche un'altra trattativa: "Quella che mi più mi ha logorato, per la durata, è stata quella per Carlos Tevez.

Lo contattammo già alla fine della prima stagione alla Juve (2010/2011, ndr), quando non avevamo fatto bene e volevamo rilanciarci, anche se non ci qualificammo per la. Lui disse subito di sì, poi la trattativa non andò in porto per diversi motivi. Ma siamo sempre rimasti in contatto, è sempre stato il mio chiodo fisso". L'attaccante argentino arrivò a Torino nell'estate del 2013, due anni dopo fece ritorno al