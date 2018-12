CALCIOMERCATO MILAN SCAMBIO HIGUAIN MORATA CHELSEA SARRI GATTUSO GENNAIO - Gonzalo Higuain lo ha comunicato a Gennaro Gattuso: vuole andare al Chelsea, a gennaio. Ne è sicuro 'sportmediaset.it' che parla di trattativa ormai avviata e pronta a definirsi dopo i prossimi due turni di campionato, contro Frosinone e Spal. Quella con i ferraresi, dunque, potrebbe essere l'ultima partita del 'Pipita' con la maglia del Milan, mentre Alvaro Morata sarebbe pronto a fare ritorno in Italia, dopo l'esperienza con la Juventus.

Proprio dal club del presidente, Higuain è arrivato in estate alla corte di Gattuso con la formula del prestito onerso(18 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie sul futuro di Higuain. Le opzioni sul tavolo per chiudere l'affare sarebbero due: l'argentino in prestito da Mauriziocon la possibilità di riscattarlo a giugno (sempre che arrivi il placet del club bianconero) e lo spagnolo per diciotto mesi a Milanello; scambio di prestiti semestrale e poi scambio di cartellini a titolo definitivo alla fine della stagione in corso, dopo l'eventuale riscatto dell'ex Napoli da parte del Milan.e Marinane starebbero discutendo da tempo, in occasione anche delle discussioni per Cesc: lo scambio Higuain-Morata potrebbe, dunque, davvero andare in porto. E sarebbe davvero clamoroso l'addio di Higuain al Milan dopo soli sei mesi.