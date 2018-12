CALCIATORI ITALIANI SCADENZA GIUGNO / Giugno 2019 sarà un traguardo molto importante in ottica calciomercato. Molte squadre infatti andranno alla ricerca di profili importanti da regalare a parametro zero ai propri allenatori. Anche nella prossima estate infatti, saranno molti i calciatori italiani che potranno accasarsi in un nuovo club da svincolati, visto che il precedente accordo giunge al termine. Calciomercato.it vi propone la lista di tutti i giocatori italiani in scadenza nel 2019.

Giocatori italiani in scadenza di contratto nel 2019 in Italia

Bertolacci (Milan), De Rossi (Roma), Ranocchia (Inter), Abate (Milan), Martella (Crotone), Barberis (Crotone), Rispoli (Palermo), Fossati (Hellas Verona), Schenetti (Cittadella), Falzerano (Venezia), Gori (Frosinone), Scaglia (Cittadella), Barzagli (Juventus), Montolivo (Milan), Cigarini (Cagliari), Nicola Rigoni (Chievo), Mauri (Milan), Maggiore (Spezia), Daniel Ciofani (Frosinone), Sau (Cagliari), Sampirisi (Crotone), Sorrentino (Chievo), Luca Rigoni (Parma), Padelli (Inter), Andreolli (Cagliari), Iacoponi (Parma), Bianchetti (Hellas Verona), Pasciuti (Carpi), Costa (Benevento), Soddimo (Frosinone), Pisacane (Cagliari), Longhi (Brescia), Vitale (Salernitana), Scozzarella (Parma), Acampora (Spezia), Garofalo (Venezia), Maietta (Empoli), Croce (Cremonese), Pasqual (Empoli), Dessena (Cagliari), Padoin (Cagliari), Zampano (Venezia), Marco Mancosu (Lecce), Laverone (Ascoli), Ligi (Carpi), Calaiò (Parma), Mazzoni (Livorno), Matri (Sassuolo), Della Rocca (Padova), Iori (Cittadella), Cappelletti (Padova), Manfredini (Spezia), Bittante (Empoli), Mignanelli (Ascoli), Belli (Virtus Entella), Casiraghi (Gubbio), Aramu (Siena), Agazzi (Cremonese), Paponi (Juve Stabia), Defendi (Ternana), Casoli (Gubbio), Sansone (Novara), Benedetti (Virtus Entella), Maiorino (Livorno) e Arrigoni (Lecce).

Giocatori italiani in scadenza nel 2019 nel resto del mondo

Balotelli (Nizza), Darmian (Manchester United), Pellé (Shandong Luneng Taishan), Cerci (MKE Ankaragucu), Piccinocchi (Lugano), Buffon* (PSG), Donati (FSV Magonza), Battocchio (Maccabi Tel Aviv), Pisano (Bristol City), Pasquato (Legia Varsavia), Caldirola (Werder Brema), Napoleoni (Basaksehir), Raggi (Monaco), Matteo Mancosu (Montreal Impact) e Radice (Winterthur).

*È presente un’opzione per il prolungamento fino al 2020.

Simone Ducci

