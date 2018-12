SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette in luce l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la passata stagione per provare a limitare gli errori degli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella diciassettesima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo dell'ora di pranzo, Manganiello va a consultarla per scovare il fallo in area della Lazio che porta al rigore in favore del Cagliari. Ancora una volta 'sfortunato' il Torino, che si è visto togliere il gol di Iago Falque per fuorigioco contro il Sassuolo. Var super protagonista in Empoli-Sampdoria, con Calvarese costretto a rivedere le immagini più volte.

Serie A, 17esima giornata: risultati e classifica senza Var

Due le decisioni più importanti: quella di togliere il rigore assegnato a Silvestre e quello di convalidare la rete annullata a Caputo. L'Atalanta non approfitta di un penalty concesso da Doveri contro il Genoa per il tocco di mano di Romero. Infine nel posticipo Massa cancella il raddoppio di Douglas Costa in Juventus-Roma: a inizio azione c'è fallo su Zaniolo.

Lazio-Cagliari 3-0

Empoli-Sampdoria 1-5

Genoa-Atalanta 3-1

Milan-Fiorentina 0-1

Napoli-Spal 1-0

Sassuolo-Torino 1-2

Udinese-Frosinone 1-1

Chievo-Inter 1-1

Parma-Bologna 0-0

Juventus-Roma 2-0

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 49, Napoli 41, Inter 33, Lazio 28, Milan 27, Sampdoria 26, Fiorentina 25, Sassuolo 25, Roma 24, Atalanta 24, Torino 23, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 17, Empoli 16, Spal 16, Udinese 14, Bologna 13, Frosinone 9, Chievo 5.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 49, Napoli 41, Inter 31, Sampdoria 28, Lazio 28, Torino 26, Sassuolo 25, Milan 25, Parma 25, Fiorentina 25, Cagliari 21, Atalanta 21, Empoli 20, Genoa 19, Roma 19, Spal 18, Udinese 14, Bologna 12, Frosinone 8, Chievo 6.

