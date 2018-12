CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO HAZARD KOVACIC / Si fanno sempre più in salita le possibilità di vedere Isco in Serie A.

Il centrocampista spagnolo è uno dei sogni di calciomercato dellae lo scarso feeling consta aprendo degli scenari inattesi sul suo futuro, con l'addio alche non è più un'ipotesi remota. Ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League: come rivela 'Onda Cero', infatti, i 'Blancos' a gennaio vogliono a tutti i costi portare nella capitale spagnola Eden(che ha più volte dichiarato il proprio desiderio di giocare col Real) e sono pronti a mettere sul piatto due giocatori per convincere il: lo stesso Isco e di, già in prestito ai 'Blues'.