SERIE A 18A GIORNATA ARBITRI / Decisi gli arbitri della 18a giornata di Serie A, il Boxing Day in salsa italiana che vedrà come piatto forte la sfida tra Inter e Napoli in programma al 'Meazza' alle 20.30: ad arbitrare il big match è stato chiamato Mazzoleni che sarà coadiuvato alla Var da Manganiello. Banti fischierà in Atalanta-Juventus.

Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali della 18a giornata di Serie A:

ATALANTA – JUVENTUS

BANTI

CARBONE – RANGHETTI

IV: AURELIANO

VAR: CALVARESE

AVAR: VUOTO



BOLOGNA – LAZIO

PAIRETTO

DEL GIOVANE – BINDONI

IV: SERRA

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI



CAGLIARI – GENOA

ORSATO

PRETI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: MARRAZZO



FIORENTINA – PARMA

FABBRI

BOTTEGONI – IMPERIALE

IV: RAPUANO

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO



FROSINONE – MILAN h. 12.30

GUIDA

DE MEO – LONGO

IV: DI MARTINO

VAR: VALERI

AVAR: POSADO



INTER – NAPOLI h. 20.30

MAZZOLENI

COSTANZO – PAGANESSI

IV: ABISSO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI



ROMA – SASSUOLO h. 18.00

GIACOMELLI

DI IORIO – SANTORO

IV: PILLITTERI

VAR: GHERSINI

AVAR: FIORITO



SAMPDORIA – CHIEVO

GIUA

TASSO – BACCINI

IV: GUCCINI

VAR: MASSA

AVAR: TEGONI



SPAL – UDINESE h. 18.00

DOVERI

LO CICERO – MANGANELLI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: MONDIN



TORINO – EMPOLI h. 18.00

MARESCA

LIBERTI – DI VUOLO

IV: DI PAOLO

VAR: MARIANI

AVAR: SCHENONE





