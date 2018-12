CALCIOMERCATO ROMA WEIGL / Quello di Julian Weigl è uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di calciomercato. Finito ai margini nel Borussia Dortmund, il centrocampista classe 1995 è alla ricerca di una nuova squadra dove giocare con maggior continuità e nelle scorse settimane è stato accostato a Roma, Milan e - di recente - anche all'Inter nel caso Nainggolan venisse ceduto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dalla Francia, intanto, arrivano buone notizie per le pretedenti nostrane: come riferisce 'Le Sport 10', ilnon sarebbe concretamente interessato al profilo di Weigl. Nonostante la stima di- che lo ha avuto alle sue dipendenze in giallonero - il club parigino sembra che abbia già tra le mani un centrocampista che andrà a prendere il posto del partente. Un giocatore di alto livello, che ha ricevuto l'avallo dello spogliatoio, ma la cui identità non è stata ancora svelata...