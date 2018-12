CALCIOMERCATO FIORENTINA RADOJA / In scadenza di contratto con il Celta a giugno e fuori dai progetti tecnici della squadra spagnola, Nemanja Radoja potrebbe apprdare in Serie A già in estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Venticinque anni, centrocampista serbo, piace allae alla: come si legge su 'marca.com', ilnon farebbe opposizione ad una sua partenza già a gennaio e si accontenterebbe anche di un'offerta low cost visto che il calciatore è stato pagato nel 2014 meno di un milioni di euro. Anche il calciatore, dopo aver rifiutato in estate un'offerta dell', sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura: la società toscana è quella favorita al momento, ma c'è anche la concorrenza della Spal e a gennaio potrebbero esserci novità in questo senso. Radoja ha giocato 146 partite con il club spagnolo, realizzando un solo gol.