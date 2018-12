CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Nonostante l'addio di José Mourinho, il destino di Alexis Sanchez al Manchester United sembra essere segnato. Il cileno non ha mai pienamente convinto e la dirigenza inglese ha intenzione di liberarsi del suo pesante ingaggio, col Paris Saint-Germain che continua ad essere interessato a lui.

Per la sostituzione del cileno i 'Red Devils' hanno già le idee chiare: come riporta 'Rai Sport', è stata già presentata un'offerta da 60 milioni di euro allaper, ala brasiliana chiuso dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in estate. Fin qui, infatti, sono appena 490 i minuti chegli ha concesso in stagione.