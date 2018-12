BOLOGNA-LAZIO DIRETTA SERIE A CRONACA TEMPO REALE LIVE SIMONE INZAGHI PIPPO - Con la vittoria sul Cagliari, e la conseguente sconfitta del Milan, la Lazio ha raggiunto il quarto posto in classifica. Per la diciottesima giornata di campionato, i biancocelesti saranno ospiti del Bologna. Sfida particolare per i due allenatori, i fratelli Pippo e Simone Inzaghi, con padroni di casa che arrivano all'appuntamento dopo il pareggio a reti bianche nel derby emiliano contro il Parma. I rossoblu, terzultimi in classifica, hanno assoluto bisogno di punti per uscire dalla zona calda; di contro, i capitolini hanno tutta l'intenzione di conservare la propria posizione in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Dall'Ara'.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo. All. F. Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio e Milan** 28; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

