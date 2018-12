CALCIOMERCATO JUVENTUS PULISIC / Christian Pulisic è uno degli oggetti del desiderio di molte big d'Europa: 20 anni, legato al Borussia Dortmund fino al 2020, lo statunitense è nel mirino di diverse club. Tra questi c'è anche la Juventus che dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerita che annovera anche il Liverpool di Jurgen Klopp.

Proprio il manager tedesco in conferenza stampa ha parlato del mercato di gennaio - con il nome di Pulisic molto forte in casa 'Reds' - spiegando: "La porta è aperta perché se succede qualcosa dobbiamo dare un'occhiata. Sono molto contento di quello che ho, ma non si sa mai. Per questo la porta è aperta, nel caso succeda qualcosa: abbiamo molte partite da giocare e finché possiamo reagire va tutto bene, ma se qualcosa cambia in maniera drastica, daremo un'occhiata. Se non succede nulla, non faremo nulla".

