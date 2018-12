BOXING DAY SERIE A CALCIOMERCATO ALLENATORI / La Serie A non si ferma e, anzi, proprio durante le festività ci regala l'abbuffata più grande. Da Frosinone-Milan a Inter-Napoli: tutto in una giornata con il Boxing Day che debutta in Serie A e promette spettacolo. Ecco tutte le info sulle partite e dove vederle. Senza tralasciare, ovviamente, le ultime news di calciomercato: questo turno natalizio, infatti, potrebbe essere decisivo per il futuro di molti allenatori che non stanno attraversando un momento felice. Ma prima di andare a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul Boxing Day Serie A, ricordati di CLICCARE QUI per tutte le news di calciomercato in tempo reale.

Che cos'è il Boxing Day Serie A

Dovete sapere innanzitutto che il termine Boxing Day (letteralmente "giorno dei pacchi"), come facilmente intuibile, viene dall'Inghilterra ed è in particolare una tradizione ormai comune a tutti i paesi del Commonwealth, ovvero gli ex stati dell'Impero Britannico. Si tratta, nello specifico, della festa in cui i membri più facoltosi della società facevano solitamente doni ai dipendenti o alle famiglie meno agiate e si svolgeva, appunto, il 26 dicembre. In Premier League e nei principali tornei inglesi, quindi, da anni in questo giorno gli stadi sono completamente pieni di tifosi che, approfittando del lungo ponte dal lavoro, sostengono la propria squadra del cuore dal vivo. La Serie B ha già da qualche anno trapiantato in Italia questa tradizione che in poco tempo ha raccolto il favore degli appassionati spingendo anche la Serie A, lo scorso 18 giugno, a calendarizzare la 18a giornata di campionato proprio nel giorno di Santo Stefano. Qualcuno ha storto il naso, almeno inizialmente, ora con l'avvicinarsi della giornata in cui di disputeranno tutte le 10 gare di Serie A l'entusiasmo cresce.

Boxing Day Serie A, le partite e dove vederle in diretta streaming e tv

In ogni caso non si tratta di una novitàassoluta : già il 26 dicembre 1971, infatti, si giocarono le 8 partite di campionato.

Come si arriva al Boxing Day Serie A? Questa è la classificaaggiornata dopo lo scorso weekend della 17a giornata: Juventus 49, Napoli 41, Inter 33, Lazio 28, Milan 27, Sampdoria 26, Fiorentina 25, Sassuolo 25, Atalanta 24, Roma 24, Torino 23, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 17, Empoli 16, Spal 16, Udinese 14, Bologna 13, Frosinone 9, Chievo 5* (penalizzato di 3 punti).

Questo, invece, il programma delle partite del Boxing Day e gli orari del calcio d'inizio:

mercoledì 26 ore 12.30

Frosinone-Milan



mercoledì 26 ore 15

Atalanta-Juventus

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Parma

Sampdoria-Chievo



mercoledì 26 ore 18

Roma-Sassuolo

Spal-Udinese

Torino-Empoli



mercoledì 26 ore 20.30

Inter-Napoli

Per quanto riguarda la programmazione tv e dove vedere le partite del Boxing Day Serie A, dove sapere che come di consueto tre incontri saranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di streaming live e on demand DAZN. Nello specifico, le gare di questo turno in onda sul servizio di proprietà di Perform Group sono le seguenti: Frosinone-Milan, Bologna-Lazio e Torino-Empoli. Tutte le altre, invece, saranno visibili in esclusiva dagli abbonati Sky in tv o in streaming tramite l'app SkyGo per smartphone, tablet e pc.

Calciomercato, da Di Francesco a Gattuso: panchine in bilico nel Boxing Day Serie A

Il Boxing Day Serie A, inoltre, sarà un turno di campionato fondamentale non solo per la corsa ai vari obiettivi, dallo scudetto alla salvezza passando per la zona Champions o Europa League. Molti allenatori, infatti, sono in bilico. In particolare in casa Roma va tenuta sotto osservazione la posizione di Eusebio Di Francesco: in caso di esonero, il nome più caldo per sostituirlo è quello di Paulo Sousa, anche se nelle ultime ore sono spuntate altre ipotesi come quella che conduce all'ex romanista Panucci. Non va meglio al Milan, dove Gennaro Gattuso ha ottenuto una sorta di fiducia a tempo e si è parlato di un avvicendamento già pronto con Arsene Wenger, sponsorizzato da Gazidis nonostante i rapporti non eccezionali. Ma c'è pure la pista Donadoni. Rischia, a Bologna, Filippo Inzaghi, mentre sono al momento tranquilli (ma non troppo) Semplici alla Spal e Maran a Cagliari: non vincono da molto, il Boxing Day Serie A può rappresentare una svolta in negativo o verso l'alto.

