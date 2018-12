CALCIOMERCATO INTER OZIL / In casa Arsenal continua a far discutere il futuro di Mesut Ozil: il trequartista tedesco potrebbe, infatti, lasciare i 'Gunners' già a gennaio. Le voci sono divampate in maniera importante nelle scorse settimane e le pretendenti che si sono fatte avanti sono diverse: si è parlato in Italia dell'Inter che potrebbe tentare l'assalto al tedesco, ma anche il Real Madrid e non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dagli Stati Uniti c'è l'interesse dell'Inter di Miami e ora, riferisce 'The Sun', una nuova pretendente si unisce alla lunga lista: l'. Il presidente del club turco in alcune dichiarazioni riportate dalla 'Bild' si è detto pronto a fare qualsiasi cosa nel caso in cui Ozil aprisse ad un ritorno in Turchia. Proprio le radici turche dell'ex Real potrebbero essere un vantaggio per il trasferimento a sorpresa con il calciatore che sarebbe intenzionato a trasferirsi nel campionato turco.