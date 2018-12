CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Dopo la firma, le parole: AlexSandro rinnova il suo amore per la Juventus, sposando il progetto fino al 2023, data della sua nuova scadenza contrattuale. "Quando un giocatore rinnova è sempre felice, perché sa che ha la fiducia dell’allenatore, del presidente e del club", ha spiegato il terzino brasiliano attraverso le colonne del 'Corriere di Torino', dove ha aggiunto: "Insomma, sono felicissimo.

Resterò a Torino molti anni. Ho firmato il rinnovo perché mi piace stare alla Juve e perché ho parlato con il presidente, so dove vuole arrivare, lui e la Juve. E io voglio fare parte di questa storia". Ora le ultime due partite prima di godersi delle meritate vacanze: "È la prima volta che gioco a Natale - ha proseguito - ma siamo professionisti e comunque sarà una storia da raccontare. Non mi dispiace non poter stare in famiglia, la Juve è la mia famiglia: vedo più i compagni di squadra che moglie e figli...".