CALCIOMERCATO MILAN GUIDOLIN / Sono ore 'calde' per Rino Gattuso. La sua avventura al Milan è fortemente in bilico ed il suo futuro verrà valutato alla luce dei risultati che otterrà contro Frosinone e Spal. Per la sua eventuale sostituzione di parla sempre più con maggiore insistenza di Arsene Wenger, un nome richiesto espressamente dalla proprietà Elliott.

Ma l'esperto francese non è l'unico nome al vaglio.

Come riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', oltre alle ipotesi Donadoni, Conte e Paulo Sousa c'è da aggiungere anche quella di Francesco Guidolin. L'ex Udinese è un nome fatto direttamente dal presidente Scaroni che vanta un ottimo rapporto con l'ex Udinese: i due hanno vinto assieme una Coppa Italia nel 1997 ai tempi di Vicenza.

