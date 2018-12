FROSINONE-MILAN DIRETTA LIVE SERIE A CRONACA TEMPO REALE GATTUSO HIGUAIN - Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, il Milan apre la diciottesima giornata del campionato di Serie A facendo visita al Frosinone. I rossoneri di Gennaro Gattuso, sorpassati al quarto posto dalla Lazio, hanno tutta l'intezione di rifarsi e uscire da un periodo davvero complicato; di contro, i ciociari di Marco Baroni, reduci dal pareggio esterno contro l'Udinese, hanno bisogno di un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno in zona salvezza.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Benito Stirpe'.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-MILAN:

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Kranjc; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Maiello, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 9; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

