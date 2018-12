DIRETTA ROMA SASSUOLO - La Roma riceve il Sassuolo in una sfida molto delicata valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Di Francesco vogliono rialzarsi subito dopo il ko contro la Juve e tornare al successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica proprio sui neroverdi di De Zerbi, che a loro volta sognano il colpaccio che li avvicinerebbe ancora di più alla zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Schick. All. Di Francesco

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos, Ferrari, Dell'Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Babacar, Brignola. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41**; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo** 25; Roma** 24; Torino** 23; Cagliari 20; Genoa 19; Empoli** e Spal** 16; Udinese** 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

