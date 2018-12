DIRETTA SAMPDORIA CHIEVO - La Sampdoria affronta il Chievo in una sfida valida per la penultima giornata di andata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di Giampaolo cercano di allungare la striscia di due vittorie di fila per cullare il sogno del quarto posto che vale la Champions. Dall'altro i gialloblu di Di Carlo, dopo i sei pareggi consecutivi, hanno bisogno di un successo per tentare il miracolo salvezza.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo

Chievo Verona (3-4-1-2): Sorrentino; Barba, Cesar, Bani; Leris, Obi, Radovanovic, Jaroszynski; Kiyne: Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio e Milan** 28; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

