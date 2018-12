DIRETTA FIORENTINA PARMA - La Fiorentina ospita il Parma in un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il bel successo in casa del Milan, i viola dell'ex Pioli vogliono centrare il terzo successo di fila per proseguire la risalita verso la zona Europa League contro i ducali di D'Aversa che invece stanno attraversando un periodo difficile in cui hanno raccolto appena due punti in quattro gare.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Gazzola; Rigoni, Stulac, Deiola; Siligardi, Inglese, Biabiany. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio e Milan** 28; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

