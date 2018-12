CALCIOMERCATO ROMA WILLEMS / Quello di Jetro Willems non è un nome nuovo a Trigoria: come vi abbiamo svelato, è stato proposto a Sabatini nel 2016 e nell'estate successiva era tra i papabili per prendere il posto di Mario Rui.

Nel frattempo il ragazzone olandese ha salutato il Psv e si è accasato all'dove si sta confermando su alti livelli tanto da attirare l'attenzione di altri club.

Come riporta il 'Daily Mail', infatti, Rafa Benitez lo avrebbe inserito in cima alla lista per rinforzare la corsia mancina ed è pronto a fare un tentativo per portarlo al Newcastle già a gennaio. In fila, però, ci sono anche i giallorossi: secondo la testata britannica Monchi continua a monitorare sia lui che Patrick Van Aanholt del Crystal Palace per rinforzare la fascia sinistra. Pagato circa 5 milioni appena sei mesi fa, il club tedesco non lascerà comunque partire Willems per una cifra inferiore ai 10 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui