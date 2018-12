CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti avvisa il Napoli: senza Koulibaly non si può. E' questo in sintesi il contenuto del passaggio sul difensore senegalese dell'intervista che il tecnico di Reggiolo ha concesso al 'Corriere della Sera'. Koulibaly è nel mirino di diversi club europei di prima fascia: dal Barcellona al Manchester United ma Ancelotti non vuole privarsene come dimostra il fatto che non ha risparmiato il difensore neanche per un minuto in stagione.

Proprio su di lui il messaggio è chiaro: "Insostituibile? Non lo posso negare. E' un fuoriclasse, faccio più fatica a fare a meno di lui".

Dal mercato futuro a quello passato con le voci degli anni scorsi su un possibile ritorno al Milan: "Sono stato vicino due volte. Quando sono andato via dal Real, Galliani è venuto a caccia a Madrid ma dovevo riprendermi da un problema alla cervicale. E poi con Fassone c'è stato un mezzo tentativo dopo il Bayern".

